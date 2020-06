Premier League Klopp und Liverpool könnten vor dem Fernseher Meister werden

Bei einem Man-City-Sieg in London könnte die Titelentscheidung am 2. Juli im direkten Duell zwischen dem Team von Pep Guardiola und Klopps Liverpool fallen. Nur dann wäre das Spiel ein Muss für die Fußball-Fans. Auch wenn Klopp über das anstehende Spitzenspiel sagt: "Was auch immer entschieden wird oder nicht, zwei wirklich, wirklich gute Teams stehen sich gegenüber und das wird ziemlich interessant sein, um ehrlich zu sein."