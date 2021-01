Premier League Klopp nach Heim-Pleite: "Heftiger Schlag ins Gesicht"

Bereis zum fünften Mal in Serie blieben die Reds in der Liga ohne Sieg, seit 438 Minuten wartet Liverpool auf ein eigenes Premier-League-Tor. Der Glanz der glorreichen Meistersaison ist weg. "Es ist eine Niederlage, die Schockwellen aussendet - nicht nur weil die zweitlängste Heimserie in der Geschichte der Premier League vorbei ist", schrieb der "Mirror". Und: "Es entfernt die Aura der Größe von dem Team." Die zuvor letzte Liga-Heimniederlage hatte Liverpool am 23. April 2017 beim 1:2 gegen Crystal Palace kassiert. Danach blieb das Team im eigenen Stadion 68 Mal in der Liga ungeschlagen, feierte in diesem Zeitraum 55 Siege.