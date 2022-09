Premier League Havertz hilft: Tuchel froh über geglückten Chelsea-Neustart

"Wir wollten heute die Saison neu starten und haben es getan", sagte der Coach des Premier-League-Clubs nach dem glücklichen 2:1 über West Ham United. Durch den knappen Erfolg bleiben die Blues zumindest an den Top-Teams der Liga dran und treten mit Rückenwind zum Auftakt in der Champions League am Dienstag (18.45 Uhr) bei Dinamo Zagreb an.