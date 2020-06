Premier League Nullnummer: Jubelt Liverpool zuhause oder in Manchester?

"Es ist ein Punkt, und dann noch auswärts", stellte Klopp am BBC-Mikrofon klar und grinste. "Wir werden nie so versnobt sein, dass wir nicht gern einen Auswärtspunkt bei Everton mitnehmen." Ein Punkt gewonnen, zwei verloren - damit können der 53-Jährige und seine Mannschaft den Titel in dieser Woche nur feiern, wenn auch Man City in einem seiner beiden Spiele Punkte verschenkt.