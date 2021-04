Premier League Chelsea 2:5 gegen West Bromwich - Tuchel: "Nicht unser Tag"

Wettbewerbsübergreifend hatte Tuchels Mannschaft zuvor 14 Spiele nicht verloren. In der Premier League hatten die Blues in fünf Heimspielen kein Gegentor kassiert - jetzt gab es gleich fünf an einem Nachmittag. "Jeder Schuss von denen war ein Tor", klagte der 47-jährige Tuchel, der erst am Freitag zum "Trainer des Monats" der Premier League gekürt worden war, beim Sender BT Sport. "Das war heute eindeutig nicht unser Tag."