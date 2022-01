Premier League Erste Niederlage für Man United unter Rangnick

Am Montag unterlag United im Old Trafford überraschend den Wolverhampton Wanderers mit 0:1 (0:0) und rutschte auf Platz 7 der Tabelle der Premier League ab. Den entscheidenden Treffer erzielte der Portugiese Joao Moutinho in der 81. Minute mit einem Schuss aus 17 Metern Entfernung.