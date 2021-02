Premier League Doppelpack von Gündogan: Man City deklassiert Liverpool

Zudem sitzt Thomas Tuchels FC Chelsea den Reds nach dem dritten Sieg in Serie im Nacken. Beim 2:1 (1:0) in Sheffield lieferte Timo Werner die Vorlage zur Führung. "Wieder kein Tor für mich", sagte der Stürmer, der in der Liga seit November auf ein Tor wartet, gut gelaunt beim Sender Sky Sports. "Aber es ist schön zu sehen, dass ich der Mannschaft mit anderen Dingen helfen kann."