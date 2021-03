Preisverleihung Goya-Preise: Coming-of-Age-Film "Mädchen" triumphiert

Der Preis für die beste Regie ging an Salvador Calvo für seinen Film "Adú". Als beste Hauptdarstellerin wurde Patricia López Arnaiz für ihre Rolle in dem Film "Ane" geehrt und Mario Casas erhielt für seine Darstellung des jungen Dani in "No matarás" den Preis als bester Hauptdarsteller. Als bester europäischer Film wurde in Málaga die britische Produktion "The Father" des französischen Regisseurs Florian Zeller geehrt, der auch das vorangegangene Theaterstück gleichen Namens geschrieben hatte. "El olvido que seremos" aus Kolumbien wurde als bester iberoamerikanischer Film gekürt.