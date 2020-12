Preisverleihung in Baden-Baden Mihambo, Draisaitl und FC Bayern sind "Sportler des Jahres"

GLÜCKWÜNSCHE AN DRAISAITL: Dass die Ehrung nicht ausfiel, freute auch den Deutschen Eishockey-Bund (DEB). DEB-Präsident Franz Reindl und Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm gratulierten anschließend aus der Ferne ihrem Vorzeigesportler: "Seine Wahl zum Sportler des Jahres als Eishockeyspieler und Mannschaftssportler hat historische Dimension und krönt seine herausragenden Leistungen in der vergangenen NHL-Saison", wurde Reindl in einer Verbandsmitteilung zitiert. Der Stürmer der Edmonton Oilers, Topscorer und wertvollster Spieler der vergangenen NHL-Saison, war aus Kanada per Videoschalte für die Preisverleihung zugeschaltet worden.