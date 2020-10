Preisverleihung im Erdmannhäuser Rathaus Jede Menge junge Talente

Ludovike Simanowiz würde heute wohl als talentierte Malerin, starke und emanzipierte Frau und als Kämpferin für die Vorrechte der Frauen bezeichnet, ebenso weltoffen wie fürsorgend und unerschrocken. Simanowiz kommt 1759 in Schorndorf zur Welt, wächst in Ludwigsburg gemeinsam mit Friedrich Schiller auf und pendelt – immer in einer Balance – zwischen ihrem bürgerlichen Leben und ihrer Passion für Kunst. In einer Gratwanderung reist sie für künstlerische Studien ins revolutionsgebeutelte Paris und vertieft dort ihre malerischen Fähigkeiten. Später pflegt sie ihren erkrankten Ehemann und ernährt die Familie als Malerin. Der große Erfolg bleibt ihr zu Lebzeiten immer vorenthalten. Geschichte schreibt Simanowiz bedauerlicherweise nur als talentierte „Schiller-Porträtistin“.