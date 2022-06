Preise und Tarife Steuerfreie Einmalzahlung? Scholz äußert "Zurückhaltung"

Scholz will Preise dämpfen

Scholz hat Gewerkschaften, Arbeitgeber und Experten für nächsten Montag eingeladen. Die Konzertierte Aktion hat ihr Vorbild in ähnlichen Gesprächen in den 60er und 70er Jahren. Scholz will damit den rasanten Anstieg der Preise dämpfen. Dazu hatten Regierungskreise am Wochenende die Idee der steuerfreien - also vom Staat begünstigten - Einmalzahlung der Arbeitgeber bestätigt. Dafür sollten Gewerkschaften in der nächsten Tarifrunde Zurückhaltung üben. Der Plan war Scholz zugeschrieben worden.