Preise Scholz über Heizkosten: "Das ist sozialer Sprengstoff"

Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die steigenden Preise für die Heizung als "sozialen Sprengstoff" bezeichnet und längerfristig weitere Entlastungen in Aussicht gestellt. Zugleich dämpfte Scholz am Sonntag im ARD-Sommerinterview im "Bericht aus Berlin" die Erwartungen an den Start der geplanten Konzertierten Aktion an diesem Montag im Kanzleramt.