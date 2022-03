Preisauftrieb US-Inflation steigt auf fast 8 Prozent

Die harten Sanktionen gegen Russland machten sich auch in den USA bemerkbar, sagte Biden. Nach diversen anderen Strafmaßnahmen hatte die US-Regierung am Dienstag ein Importverbot für Öl aus Russland verfügt. Das hat Auswirkungen auf die Spritpreise in den USA. Schon jetzt haben die Benzinpreise einen Höchststand erreicht. Die Preissteigerungen könnten Biden und seinen Demokraten innenpolitisch in Schwierigkeiten bringen. Im November stehen Kongresswahlen in den USA an, und verbreiteter Unmut in der Bevölkerung über höhere Ausgaben wäre für den Präsidenten dann ein echtes Problem. Biden betonte: "Ich weiß, dass höhere Preise das Familienbudget belasten, und deshalb kämpfe ich für eine Senkung der Alltagspreise, die die Amerikaner unter Druck setzen."