Preis „Marbacher Miteinander“ Unternehmen im Einsatz für die Gemeinschaft

Haben sich schon Firmen beworben?

Ja, es haben sich bereits drei Firmen mit tollen Projekten beworben. Ein paar Firmen überlegen noch.

Welche nehmen teil?

Es handelt sich bei den Bewerbern um die Firmen Emil Stickel Tief- und Straßenbau, Hainbuch um sowie Müller – die lila Logistik aus Marbach.

Welche Aktionen bieten sie an?

Die Firma Stickel hat das Fundament für eine Gerätehütte im Mitmachgarten angelegt. Die Hainbuch-Auszubildenden haben im Unternehmen einen eigenen Kuchenverkauf organisiert, mit dessen Erlösen und mit der Unterstützung durch die mechanischen Azubis das kleine Löschfahrzeug der Jugendfeuerwehr Marbach repariert werden soll. Mitarbeiter der Firma Lila Logistik bringen in ehrenamtlicher Arbeit die Hütten des Stadtmarketingvereins für den Marbacher Weihnachtsmarkt in Schuss.

Wann läuft die Bewerbungsfrist ab?

Bewerbungsschluss ist der 31. Oktober. Die Unterlagen für eine Beteiligung sind online auf der städtischen Homepage unter dem Suchbegriff „Marbacher Miteinander“ zu finden. Die Voraussetzungen wurden auch bewusst niedrig gehalten.

Wer entscheidet, welches Unternehmen schließlich den Sieg davonträgt? Welche Kriterien gelten, worauf kommt es an?

Eine fünfköpfige Jury, der auch Bürgermeister Jan Trost angehört, befasst sich nach dem Bewerbungsschluss mit allen Einsendungen. Anhand eines Kriterienkatalogs, bei dem unter anderem der Umfang des Engagements berücksichtigt wird, erfolgt dann die Entscheidungsfindung. Da es in der Tat schwierig ist, die Aktionen zu vergleichen, die schließlich allesamt der Gemeinschaft zugutekommen, handelt es sich eher um eine Auszeichnung als einen Wettbewerb. Im Vordergrund steht die Würdigung des Engagements aller Unternehmen. Es wäre schön, wenn dieser gesellschaftliche Einsatz der örtlichen Firmen auch in der Öffentlichkeit Beachtung finden würde.

Wann wird der Preis übergeben?

Der Preis wird beim Ehrenamtsabend am 3. Dezember in der Stadthalle vergeben. Die Einladung an die Beteiligten sowie andere Ehrenamtliche erfolgt demnächst.

Wird es die Aktion wieder geben?

Ja, der Preis „Marbacher Miteinander“ soll im Zwei-Jahres-Turnus vergeben werden und weitere Unternehmen motivieren. Hervorzuheben ist, dass der monetäre Aspekt in den Hintergrund tritt – es geht nicht darum, wer die höchste Spendensumme beisteuert, sondern wer sich in welcher Form einbringt, sodass kleine wie große Unternehmen mitmachen können. Insgesamt verdient es jedes Engagement wertgeschätzt zu werden.