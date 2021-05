Preis Lit.Cologne eröffnet - Hörbuchpreis für Alexander Fehling

2019 kamen über 100 000 zahlende Besucher zur Lit.Cologne. Die Veranstalter sprechen vom größten Literaturfestival Europas. Vergangenes Jahr musste das Festival im März wegen der beginnenden Pandemie kurzfristig abgesagt werden, dieses Jahr findet es erstmals digital statt.

Bis zum 12. Juni sind 54 Veranstaltungen geplant, die in der Regel ab der Erstausstrahlung bis zum 20. Juni abrufbar sein sollen. Zu den auftretenden Autorinnen und Autoren gehören Isabel Allende, Daniel Kehlmann, Elke Heidenreich und Cornelia Funke, zu den Schauspielerinnen und Schauspielern Annette Frier, Michael Kessler, Iris Berben und Gustav Peter Wöhler.

Weitere Hörbuchpreise gingen am Mittwoch an den Regisseur Klaus Buhlert, der mit "Die Enden der Parabel" in der Kategorie "Bestes Hörspiel" gewann, und den Schweizer Schriftsteller Thomas Hürlimann, der mit "Einsiedeln" in der Rubrik Unterhaltung überzeugte. Hürlimann erzählt in der Produktion frei sprechend und ebenso anekdoten- wie lehrreich von seiner Internatszeit im Benediktinerkloster.

© dpa-infocom, dpa:210526-99-750816/3