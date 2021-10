Filmakademie ausgezeichnet Studenten-Oscar geht nach Ludwigsburg

Die Crew arbeitet gemeinsam am nächsten Projekt

Eisheh wurde in Amman geboren. 2014 schloss er dort ein Bachelorstudium in Kommunikationsdesign an der German Jordanian University ab. 2017 nahm er sein Filmregie-Studium an der Filmakademie in Ludwigsburg auf. Der Ausgangspunkt für Eishehs Film „Tala“ war eine kleine Zeitungsmeldung aus dem Jahr 2014, der IS habe Muslimen die Fernsehnutzung verboten. „In meiner Kindheit war der Fernseher das Zentrum meiner Welt“, sagt er. „Welche destruktiven Ausmaße ein solch simpler Akt auf das Leben von tausenden von Kindern haben könnte, ließ mich über Jahre nicht mehr los.“ Der Siegerfilm ist noch bis zum 29. Oktober in der ARD Mediathek abzurufen.