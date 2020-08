Praktikumsplatz Abiturient Fiete Korn nimmt Böhmermann-Angebot an

Prerow - Das Abitur in Prerow ist bald sechs Wochen her. Aber seine kurze Rede auf der Abifeier, eine satirische "Danksagung" an den Direktor, bringt den 18-jährigen Fiete Korn ins Rampenlicht. Weil der Direktor dann noch Anzeige wegen übler Nachrede erstattet hat, wurden Medien aufmerksam.