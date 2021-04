Präsidentschaftswahl beim VfB Stuttgart Vogt-Widersacher Volker Zeh stellt seinen Plan vor

Der in Urbach lebende Familienvater führte während der Präsentation aus, wie er sich die Umsetzung vorstellt. Einige Projekte hat er schon angeschoben, um für den Fall der Fälle startklar zu sein. Am 18. Juli findet die Mitgliederversammlung des VfB statt. Auf dieser will Zeh gegen den Amtsinhaber Claus Vogt antreten. „Ich habe vor mich ehrenamtlich voll für den VfB zu engagieren“, sagte Zeh, der zunächst aber die Vorauswahl durch den Vereinsbeirat überstehen muss. Bis zum 19. April läuft die Bewerberfrist. Danach entscheidet der Vereinsbeirat, welche zwei Kandidaten zur Wahl gestellt werden. Neben Vogt will auch Pierre-Enric Steiger, der Präsident der Björn-Steiger-Stiftung in Winnenden, seinen Hut in den Ring werfen.