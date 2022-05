Präsidentenwahl Kurz vor Wahl auf den Philippinen liegt Diktatoren-Sohn vorn

Gewinnt Marcos Jr., so würde seine Familie 36 Jahre nach ihrer Vertreibung in den Malacañang-Palast in Manila zurückkehren. Das Marcos-Regime machte seinerzeit mit Mord, Folter und dem spurlosen Verschwinden politischer Gegner von sich reden. Ferdinand (1917-1989) und seine exzentrische Frau Imelda (92) sollen im Lauf der Jahre auch Milliardensummen aus der Staatskasse abgezweigt haben.