Präsidentenwahl beim VfB Stuttgart Empörter Brief der Unterstützer von Volker Zeh

Stuttgart - „Wir sind über diese undemokratische Herangehensweise des verbliebenen VfB-Beirats empört.“ So steht es in einem offenen Brief, den 18 teils prominente Unterstützer von Volker Zeh geschrieben und am Sonntagabend publik gemacht haben. Sie prangern damit die Entscheidung des Vereinsbeirats an, nur Amtsinhaber Claus Vogt für die kommende Wahl zum Präsidenten des VfB Stuttgart zu nominieren.