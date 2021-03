Postgeheimnis in der S4 gebrochen? Frau entnimmt Bargeld aus Briefen

Hat eine Unbekannte in der S4 das Briefgeheimnis gebrochen? Das versucht die Bundespolizeiinspektion Stuttgart derzeit herauszufinden. Die Frau war jedenfalls am Montagmorgen einer Mitreisenden in der S-Bahn aufgefallen, nachdem sie Bargeld aus mehreren Umschlägen entnommen hatte. Eingestiegen war die Unbekannte am Bahnhof in Zuffenhausen, wobei sie zwei Postboxen mit sich führte - mutmaßlich waren diese gestohlen worden. Aus diesen entnahm sie Briefe, öffnete diese und steckte Scheine in bislang unbekannter Höhe ein.Die Briefumschläge entsorgte die Unbekannte offenbar im Mülleimer der S-Bahn ehe sie in Kornwestheim wieder ausstieg.