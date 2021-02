Post in Murr Pakete werden ins alte Pfarrhaus gebracht

Murr - Die Deutsche Post unterhält seit Dienstag wieder eine Filiale in Murr. Das Unternehmen war seit dem 1. August auf der Suche nach einer Lösung. Zuvor war die Poststelle im Alten Rathaus gegenüber an der Hindenburgstraße untergebracht – doch die Betreiberin warf kurzfristig das Handtuch. Seitdem mussten alle Leistungen rund um Briefmarken, Pakete und Einschreiben an Tankstellen und im Nachbarort Steinheim abgewickelt werden.