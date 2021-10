Positionspapier der Ampel-Koalition Darauf haben sich SPD, Grüne und FDP geeinigt

Finanzen/Steuern. Die Schuldenbremse bleibt unverändert: „Wir werden im Rahmen der grundgesetzlichen Schuldenbremse die nötigen Zukunftsinvestitionen gewährleisten – insbesondere in Klimaschutz, Digitalisierung, Bildung und Forschung sowie die Infrastruktur“, so das Papier. Wie von der FDP verlangt, gibt es keine Substanzsteuern wie die Vermögensteuer. Auch werden die Einkommen-, Unternehmens- und Mehrwertsteuer nicht erhöht. Steuersenkungen für Geringverdiener sind nicht geplant. SPD, Grüne und FDP streben „Superabschreibungen“ der Firmen für Investitionen in Klimaschutz Digitalisierung an. Das Ehegattensplitting bleibt bestehen.

Außen- und Verteidigungspolitik. Die Ausrüstung der Soldaten und der Bundeswehr sollen verbessert werden. SPD, Grüne und FDP machen sich dafür stark, den Afghanistan-Einsatz der Bundestag in einem Untersuchungsausschuss aufzuarbeiten. Das „Sterben auf dem Mittelmeer wie das Leid an den europäischen Außengrenzen“ müsse beendet werden. „Aus unterschiedlichen Perspektiven schauend, wollen wir ein gemeinsames Verständnis von Deutschlands Rolle in der Welt erarbeiten.“