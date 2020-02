Dirigentin Veronika Stoertzenbach Schlussakkord für Stuttgarts Taktstock-Meisterin

„Ich würde so gerne noch verschiedene andere Berufe kennenlernen“, sagt die scheidende Universitätsmusikdirektorin auf die Frage nach den Plänen für den Ruhestand, „Architektur würde mich interessieren oder Medizin. Ob das geht, weiß ich noch nicht.“ Was genau in der Zeit danach kommt, will sie gelassen auf sich zukommen lassen. Aber wer sie kennt, traut ihr das mit dem Medizinstudium ohne Weiteres zu, denn was Stoertzenbach anpackt, das setzt sie auch um. Ihre Entschlossenheit in künstlerischer wie menschlicher Hinsicht prägt nicht nur den Konzertabend am Sonntag in der Liederhalle, sondern auch gut drei Jahrzehnte studentisches Musizieren in Stuttgart.