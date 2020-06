Porsche-Projekt Eine App für jede Schranke: Der Wettlauf ums digitale Parken

Denn egal ob dynamische Preissysteme, Wäsche-, Reinigungs- und Lieferservice zum parkenden Auto oder Mobilitäts-Drehkreuze mit Umstieg auf Fahrräder und E-Scooter: Was auch immer sich die Betreiber an Zusatzdiensten einfallen lassen, sie brauchen dafür in der Regel Daten ihrer Kunden. Sei es, damit die Dienste überhaupt funktionieren, oder damit sie so optimiert werden können, dass sie sich auch lohnen. "Über die Park-Apps bekommen sie zum ersten Mal überhaupt Informationen über das Kundenverhalten", sagt Bienzeisler. Wer bloß anonym ein Ticket zieht und am Automaten bezahlt, müsste zumindest theoretisch bei Ein- und Ausfahrt nicht einmal dasselbe Auto benutzen.

Ein mögliches Problem für den Kunden: Wenn er Pech hat und die Dienste untereinander nicht kompatibel oder in seiner Stadt kaum verbreitet sind, muss er mehrere parallel nutzen - oder zur Not doch wieder ein Ticket ziehen. Auch das Parken an der Straße funktioniert nicht überall gleich. "Aus Kundensicht würde man natürlich sagen: Ich will nur eine Lösung", sagt auch Bienzeisler. Aus Sicht der Anbieter aber sei es durchaus sinnvoll, das Geschäft und damit die Kundendaten nicht aus der Hand zu geben. Der Experte rechnet daher auch nicht damit, dass es am Ende nur den einen großen Anbieter für alles geben wird. Aber schrumpfen dürfte die Zahl in den kommenden Jahren schon.

Kooperationen und Verschränkungen gibt es ohnehin schon. So sind etwa "Parken Plus" und "Apcoa Flow" getrennte Angebote, der Porsche-Service öffnet aber auch bei Apcoa die Schranken, wie ein Sprecher des Parkhausbetreibers sagt.

In der Initiative Smart Parking hingegen haben sich mehrere Anbieter zusammengeschlossen, um gemeinsam an dem Ziel zu arbeiten, das Parken an der Straße ohne Bargeld und Parkscheinautomaten bundesweit zu etablieren. Die jeweilige Verbreitung, der Preis und die genutzte Technik unterschieden sich aber je nach Anbieter, heißt es bei der Initiative.

Was die Parkhäuser angeht, helfe es, dass die meisten Autofahrer nicht sonderlich spontan seien, sagt Experte Bienzeisler. "Die meisten Leute fahren tatsächlich immer in dasselbe Parkhaus."