Popsängerin Sezen Aksu Erdogan will Popsängerin „die Zunge herausreißen“

Strafanzeige, Demonstrationen und Erdogan an der Spitze der Kritiker

Als Neujahrsgruß an ihre Fans präsentierte Aksu vor drei Wochen auf ihrem Youtube-Kanal das Lied „Sahane Bir Sey Yasamak“ (Es ist wunderbar, am Leben zu sein) aus dem Jahr 2017. Obwohl das Lied fünf Jahre lang niemanden störte, fühlen sich türkische Islamisten plötzlich von einer Liedzeile beleidigt: „Mit schönem Gruß an die Dummköpfe Adam und Eva“. Über Nacht wurde Aksu zur Hassfigur für türkische Islamisten, denn Adam wird im Islam als Prophet verehrt. Ein Anwalt in Ankara reichte Strafanzeige wegen religiöser Volksverhetzung gegen sie ein, vor ihrem Haus in Istanbul demonstrierte eine islamisch-nationalistische Gruppe. Die türkische Religionsbehörde verurteilte einen „Mangel an Respekt“ für Adam und Eva. Die Rundfunkaufsichtsbehörde RTÜK kündigte an, sie werde alle Musiksender bestrafen, die das Lied spielen. Erdogan setzte sich an die Spitze der Kritiker. Er werde nicht zulassen, dass jemand dem Propheten Adam die Zunge herausstrecke, sagte er in einer Moschee. „Es ist unsere Pflicht, diese Zunge herauszureißen“.