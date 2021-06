Popmusik Newcomerin Zoe Wees geht auf Europa-Tour

Die Tour startet am 8. März in Dublin und führt Wees unter anderem nach London, Paris und Mailand. Zum Abschluss am 19. April 2022 tritt die 19-Jährige in ihrer Heimatstadt Hamburg auf. "Meine Mutter, meine Familie und meine Freunde werden dort sein und mit mir das Ende der Tour feiern", sagte Wees weiter.