Pop-up-Impfungen gegen Corona An Karfreitag wird in Marbach gepikst

Unklar ist aber unter anderem noch, in welchem Gebäude in Marbach die Aktion über die Bühne gehen kann. Das hänge nicht zuletzt von den hygienischen Vorgaben ab, sagte Trost. Weitere Aufschlüsse dazu erhoffe man sich von einem Besuch in Pleidelsheim, meinte er am Freitagvormittag am Telefon. Infrage kämen in der Schillerstadt die Stadthalle und die Stadionhalle. „Es muss auf jeden Fall barrierefrei sein, damit jeder Zugang hat“, betont der Bürgermeister. Das ist nicht zuletzt deshalb wichtig, weil der eine oder andere der Kandidaten für eine Impfung wohl nicht mehr allzu gut zu Fuß ist. Immerhin richte sich das Angebot ausschließlich an Frauen und Männer über 80 Jahre, betont Trost. Aus dieser höchsten Prioritätsstufe könnten an Karfreitag bei dem Vor-Ort-Termin 168 Personen einen Piks in den Oberarm bekommen – was für die Impfkampagne in Marbach ein großer Schritt sei. Denn das seien mehr als zehn Prozent der über 80-Jährigen, die in der Stadt lebten.