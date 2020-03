Comeback der Boomtown Rats Achtung, die Ratten tanzen wieder!

Willkommen in der Glamrock-Disco

Damals war die im Jahr 1975 gegründete Band für ihren zackig-zickigen New Wave berühmt, vertonte mit Songs wie „She’s so modern“, „Rat Trap“, „Someone’s looking at you“ oder „Banana Republic“ den Zeitgeist der späten 1970er und frühen 1980er Jahre. Zwar erfindet Geldof für „Citizens of Boomtown“ wieder lauter knuffige Melodien. Musikalisch kehren die Boomtown Rats aber nicht zu ihren Anfängen zurück, sondern reisen noch ein bisschen weiter in die Vergangenheit, kommen in den frühen Siebzigern an.