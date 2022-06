Polizeistatistik für Oberstenfeld Erfolge lassen die Zahlen steigen

Geknackter Encro-Chat hat Auswirkungen

Auffällig war dabei jedoch eines: Es gab einen enormen Anstieg im Bereich der Sexualdelikte. Wurden im Jahr 2020 gerade mal vier Straftaten in diesem Bereich vermerkt, so waren es im vergangenen Jahr zwölf. „Das kann man aber ganz einfach erklären. Es handelt sich hier nicht um Vergewaltigungen oder ähnliches, sondern zum Teil um die Verbreitung kinderpornografischer Schriften“, so Strasser. Dass diesbezüglich jetzt mehr aufgedeckt werde, „hat damit zu tun, dass in den USA ein Encro-Chat geknackt wurde und zahlreiche Ermittlungsergebnisse auch nach Deutschland gemeldet wurden. Und auch bei Facebook und Dropbox läuft die Nachverfolgung erst seit 2020.“