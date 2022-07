„Polizeiruf“-Vorschau aus Magdeburg Mord aus Überreaktion

Die Handlung des heutigen Polizeirufs

Der 21-jährige Adam Dahl fährt nach einem Partywochenende in Berlin mit seinem Freund im Zug zurück nach Magdeburg. Die beiden sind glücklich und verliebt. Als ein Mann zu ihnen in das Abteil steigt, wird in Adam etwas ausgelöst – er erschlägt ihn mit dem Nothammer des Zuges. Später kann er nicht sagen, warum er das getan hat. Er kennt den Mann nicht. Sein Erinnerungsvermögen ist schwarz und undurchdringbar wie eine Black Box.