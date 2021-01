„Polizeiruf 110“-Vorschau: „Monstermutter“ Ein Fall mit hohem Risiko

Frankfurt/Oder - Dass sie ein Psycho sei, unfähig, ein Kind zu erziehen, eine Gefahr für ihre Tochter – das, so wütet die frisch haftentlassene Lou Bronski, hätten Gutachter und Gerichte über sie gesagt. In der „Polizeiruf 110“-Folge „Monstermutter“ ist Lou da aber nicht eingebettet in die klischierte sozialromantische Darstellung der multipel Benachteiligten, die von böswilligen Apparaturen zum Ziel von Repressalien gemacht wird, obwohl sie es doch nur gut meint. Wir erleben die von Luzia Oppermann kitschfrei gespielte Lou als intellektuell derangierte, milieugeschädigte Querschlägerin, gefährlich durch das Fehlen von Impulskontrolle.