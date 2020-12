„Polizeiruf 110“-Vorschau: „Der Verurteilte“ Nichts für Zartbesaitete

Brasch bringt sich in Gefahr

Ein weiteres Mal ist Brasch ohne festen Teampartner unterwegs. Und ein weiteres Mal bringt sie sich in Gefahr. Aber der Reihe nach: Eine junge Frau verschwindet nach einem Blind-Date. Bald ist klar, sie wurde getötet. Die Spur führt zum Gelegenheitsarbeiter Markus Wegner (aggressiv-prollig: Sascha Gersak). Der Verdächtige gesteht – zunächst jedenfalls und sogar einen zweiten Mord, für den aber bereits ein anderer verurteilt wurde. Obwohl Wegner widerruft und ein weiterer Verdächtiger auftaucht, beißt sich die Kommissarin fest. Will sie doch gut machen, dass auch durch ihr Zutun womöglich ein Unschuldiger einsitzt. Der Staatsanwalt und ihr Chef legen ihr nahe, es sein zu lassen. Doch Brasch folgt ihrem Bauchgefühl – und es wird ganz schön brutal. Nur so viel sei verraten: Für Zartbesaitete ist das nichts, und eine frohe Botschaft gibt’s auch keine. Aber Weihnachten ist am Sonntag schließlich vorbei. ARD, Sonntag, 20.15 Uhr