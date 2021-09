„Polizeiruf 110“ heute „Bis Mitternacht“: Münchner Kammerspiel in Echtzeit

München - Die Polizisten in der Sendlinger Wache werden aufatmen. Endlich können sie wieder in Ruhe in ihre Semmeln beißen! Die junge Kollegin Elisabeth Eyckhoff, die ambitioniert den Laden aufmischte, ist zur Münchner Mordkommission gewechselt. Und so ist der vierte Fall für die von Verena Altenberger gespielte Bessie schon wieder eine Premiere.