„Polizeiruf 110“ mit Charlie Hübner Emotionaler Abschied von Bukow im Netz

Rostock - Der Sonntagskrimi im Ersten, ob „Tatort“ oder „Polizeiruf 110“, wird in Deutschland fast schon traditionell in sozialen Medien diskutiert – ob nun für gut befunden oder nicht, geguckt wird immer. Beim letzten gemeinsamen Auftritt des Rostocker Ermittlerduos Alexander Bukow (Charlie Hübner) und Katrin König (Anneke Kim Sarnau) am Sonntag fielen nicht nur die Einschaltquoten mit 9,24 Millionen Zuschauern besonders gut aus, sondern auch die Reaktionen im Netz, wo der NDR-Krimi gefeiert wird.