Kritik „Polizeiruf“ Magdeburg „Black Box“ Die Kommissarin, der Vergewaltiger und der Triggeralarm

Bester Nebendarsteller

Polizeihauptmeister Recknagel (David Ruland) möchte um neun Uhr sein Intervallfasten brechen. Schwarzbrotstulle und Äpfelchen liegen schon bereit – doch Brasch hat wenig Verständnis für solche Ernährungspräferenzen, sie scheucht Recknagel in den Außendienst.

Fazit

„Black Box“ ist kein leuchtender Stern am Krimihimmel und reiht sich in die minimalistische und schnörkellose Magdeburger Erzählweise ein. Brasch ist viel mit sich selbst beschäftigt und zeigt dennoch Konzentration und Ermittlungsinstinkt. Die Psychologiethemen, auf denen die Tat basiert, sind zwar interessant, Tempo kommt jedoch nicht auf. Vielleicht bräuchte Brasch einen Kollegen an der Seite.

Spannung

Note 4

Logik

Note 2