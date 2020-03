Polizeikontrollen in der Region Keine Grüppchenbildung übers Wochenende

Sein Marbacher Amtskollege Jan Trost sieht hingegen das größte Problem noch darin, welche Szenen sich offenbar gelegentlich in den Supermärkten abspielen. „Da war am Wochenende die Hölle los.“ Dabei sei es im Grunde nun die Hauptansteckungsquelle, wenn es in den Geschäften eng zugeht. Deshalb richtet er die eindringliche Bitte an die Bürger, über den Tag verteilt ihre Einkäufe zu erledigen, damit es zu keinen unnötigen Ballungen kommt. Davon abgesehen hatte aber auch Trost den Eindruck, dass sich die Leute an die Vorschriften gehalten und keine Gruppen gebildet haben. Ein Indiz dafür sei, dass an den sonstigen Party-Hotspots auf der Gemarkung keine Überbleibsel von Sausen gefunden worden seien.