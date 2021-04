Polizeieinsatz in Winzerhausen Drohung ruft SEK auf Plan

Großbottwar-Winzerhausen - Die Aufregung war groß in Winzerhausen in der Nacht von Sonntag auf Montag. Polizei und SEK waren zu einem Einsatz in den Großbottwarer Stadtteil ausgerückt, nachdem ein 54-Jähriger damit gedroht hatte, seine Lebensgefährtin zu erschießen. Am Ende ging aber alles glimpflich aus. „Es wurde niemand verletzt und es entstand kein Sachschaden. Es kam zu keinem Zeitpunkt zu einer akuten Bedrohungssituation mit einer Schusswaffe“ fasst das Präsidium in Ludwigsburg in einer Pressemitteilung zusammen. Der 54-Jährige habe widerstandslos festgenommen werden können. „Er wurde schlafend angetroffen“, sagt Polizeisprecher Stefan Hermann.