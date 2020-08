Polizeieinsatz in Rielingshausen Auseinandersetzung in Asylunterkunft

Polizisten aus Marbach und Steinheim sowie Beamte des Polizeipräsidiums in Aalen sind am Montagnachmittag in die Siemensstraße nach Rielingshausen gerufen. Gegen 14 Uhr hatte sich ein Bewohner der dortigen Asylunterkunft äußerst aggressiv verhalten. Von dem Mann ist bekannt, dass er unter psychischen Problemen leidet. Er war wohl mit mehreren Personen in Streit geraten, wobei es auch drei bis vier Leichtverletzte gegeben hat. Waffen sollen aber keine im Spiel gewesen sein.