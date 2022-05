Polizeieinsatz in Marbach Polizei sucht Sprayer am Bahnhof

Ein Großaufgebot der Bundes- und Landespolizei hat am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr am Marbacher Bahnhof nach zwei unbekannten Personen gesucht. Zeugen hatten gemeldet, so die Bundespolizei, dass zwei Graffitisprayer auf den Gleisen unterwegs seien und dort abgestellte Züge mit Farbe besprühten. Sogar einen Helikopter hat die Bundespolizei zur Suche der beiden Personen rund um den Bahnhof eingesetzt, konnte die Verdächtigen am Sonntagabend aber dennoch nicht finden, teilte die Pressestelle der Bundespolizei am Montag auf Nachfrage unserer Zeitung mit.