Polizeieinsatz in Kirchberg Vermeintliche Entführung einer Frau

Kirchberg - Der Polizei ist am Sonntag gegen 13 Uhr eine verdächtige Wahrnehmung im Römerweg in Kirchberg gemeldet worden, bei dem ein schwarzer Mercedes mit Ludwigsburger Kennzeichen beteiligt war. Durch Zeugen wurde beobachtet, wie eine Frau, augenscheinlich gegen ihren Willen, in das Fahrzeug gezerrt worden war.