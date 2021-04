Polizeieinsatz im Hörnle Mann droht Familie mit Messer

Mann schneidet sich selbst in die Hand

Der Streit hatte sich zeitweise vor das Gebäude verlagert. Dort soll der Mann schlussendlich dann auch gedroht haben, sich mit dem Messer zu verletzen. Zur Untermauerung seiner Worte schnitt er sich in der Folge selbst in die Hand. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich der 30-Jährige wieder in die Wohnung zurückgezogen. Die Polizisten brachten daraufhin zunächst die Mutter in Sicherheit, ehe sie sich auf den Weg in die Wohnung machten. Schon an der Tür trafen sie auf den Mann, der nun zwei Messer mit sich führte. Nach Aufforderung legte er diese zur Seite, legte sich bäuchlings auf den Boden und ließ sich widerstandslos festnehmen.