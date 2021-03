Polizeieinsatz am Bahnhof in Asperg 33-Jähriger außer Rand und Band

Die Polizei aus Vaihingen an der Enz, Kornwestheim und Ludwigsburg hat es am Sonntag am Bahnhof in Asperg mit einem äußerst aggressiven 33-Jährigen zu tun bekommen. Gegen 13.30 Uhr ging ein Notruf ein, nachdem ein Mann Kunden des Kiosks angepöbelt, die Mitarbeiterin beleidigt und Alkohol aus dem Kühlschrank gestohlen hatte. Zudem trug er keinen Mund-Nase-Schutz.