Polizeibericht für Oberstenfeld Das Augenmerk gilt der zentralen Kreuzung

Die Daten brachte Frank Bartel, Leiter des Polizeireviers Marbach, am Donnerstag mit in die Sitzung des Oberstenfelder Gemeinderats. Er informierte über einen Anstieg der Straftaten in der Kommune um etwa 29 Prozent von 147 in 2019 auf insgesamt 190. Grund zur Beunruhigung sieht Bartel jedoch nicht. Das Vorjahr hatte stark unterdurchschnittliche Werte geboten. So interessierten sich die Gemeinderäte bei ihren Nachfragen vor allem für die Unfallstatistik der zentralen Kreuzung an der Lichtenberger Straße. Dort gab es laut Bartel drei Unfälle: zwei Vorfahrtsverletzungen und ein Unfall beim Wenden. Es gab dabei keine Verletzte. Deshalb bestehe auch kein Handlungsbedarf, etwas an der Kreuzung zu verändern. Insgesamt stieg die Zahl der Unfälle im Gemeindegebiet von 49 auf 67 an.