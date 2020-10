Polizei warnt vor Telefonbetrug im Landkreis Ludwigsburg Falsche Enkel, Microsoft-Mitarbeiter oder Polizisten

Glücklicherwiese bemerkt eine Vielzahl der Angerufenen recht schnell, dass sie mit einem Betrüger verbunden sind und beenden das Gespräch. Doch die Täter sind erfinderisch und lassen sich immer wieder neue Maschen einfallen, um an Geld zu kommen. Die Polizei rät daer: Geben Sie am Telefon keinesfalls persönliche Daten preis - insbesondere die finanzielle Situation betreffend. Übergeben Sie auch niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Sobald Ihnen ein Anruf verdächtig erscheint, legen Sie sofort auf und informieren Sie die Polizei.