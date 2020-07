Polizei warnt vor Kautionstrick Rentnerin in Wien wirft Geld aus dem Fenster

Die Rentnerin packte daraufhin einen laut Polizei fünfstelligen Betrag in eine Plastiktüte und warf diese wie erbeten aus dem Fenster auf die Straße. Die Täter nahmen den Betrag an sich und verschwanden. Die Polizei nahm den Fall zum Anlass, erneut vor dieser Art von Betrügern zu warnen. In vielen Fällen würden sich die Täter als Polizisten ausgeben und nach Geld sowie Wertgegenständen fragen.