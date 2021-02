Polizei sucht Zeugen Unfall zwischen zwei Radfahrern

Ein 56-jähriger Radfahrer war auf dem Weg von der Gießhausstraße kommend in Richtung des Zentralen Busbahnhofs unterwegs. Nach den derzeitigen Erkenntnissen befand er sich auf dem Weg eher auf der linken als auf der rechten Seite. Der Weg führt unter der Kreuzung der Kepler-, der Bahnhof- und der Friedrichstraße durch. Am Ende dieser Unterführung mündet ein weiterer Weg in den Fuß- und Radweg.