Polizei sucht Zeugen in Pleidelsheim Unbekannter hinterlässt Schmierereien

Pleidelsheim - Vermutlich ein und derselbe bislang unbekannte Täter trieb am Dienstag zwischen 13 und 13.15 Uhr in Pleidelsheim sein Unwesen. In der Marbacher Straße hielt sich der Unbekannte zunächst im Rathaus auf und hinterließ dort mit einem dunklen Stift einen Schriftzug an einer Wand.