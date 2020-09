Polizei sucht Zeugen in Marbach Jugendliche toben in Einkaufsmarkt

Marbach - Die Polizei ermittelt derzeit gegen zwei 14 und 15 Jahre alte Jugendliche und ein zwölfjähriges Kind, die am Donnerstag gegen 21.45 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Rielingshäuser Straße in Marbach herumtobten. Zunächst sei es wohl im Markt zwischen mehreren Jugendliche zu Streitereien gekommen. Vermutlich im Zuge dessen warfen sie Waren durch das Geschäft.