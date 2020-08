Polizei sucht Zeugen in Ludwigsburg Jogger mit Luftgewehr angeschossen

Ein Jogger ist am Donnerstagabend in Ludwigsburg vom Projektil eines Luftdruckgewehrs getroffen worden. Der 31-Jährige war gegen 19.30 Uhr auf einem Feldweg in Verlängerung der Gneisenaustraße an den Eisenbahngleisen unterwegs, als er plötzlich einen Schmerz am rechten Bein verspürte. Der Rettungsdienst brachte den leicht verletzten Sportler ins Krankenhaus gebracht, das er aber nach ambulanter Versorgung wieder verlassen konnte.